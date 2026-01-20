去年の大みそかに、茨城県水戸市で、ネイリストの女性が殺害された事件で、警察は、元交際相手の28歳の男を逮捕しました。殺人の疑いで逮捕されたのは、茨城県城里町に住む大内拓実容疑者です。警察によりますと、大内容疑者は去年12月31日、水戸市に住む小松本遥さんの頭を鈍器で殴り、首を刃物で刺すなどして、殺害した疑いがもたれています。調べに対し、大内容疑者は「事実無根で何も知りません」と容疑を否認しているというこ