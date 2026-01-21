紅白二彩鍋コロワイドグループのレインズインターナショナルが展開する「しゃぶしゃぶ温野菜」は、1月21日から初春の季節限定メニューとして「梅たんしゃぶ」と「鶏白湯しゃぶ」の2商品を販売する。発売に先立ち、1月15日にしゃぶしゃぶ温野菜田町三田口店で新メニューの試食会を開催した。試食会では、初春限定メニューである「梅たんしゃぶ」と「鶏白湯しゃぶ」を実際に試食しながら、それぞれのだしの特徴や素材の組み合わせ、