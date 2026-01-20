1回目の寒波のピークは、21日夜から22日にかけてとなりそうです。日本海側を中心にで積雪が急増する警戒が必要です。喜入友浩キャスター「一気に雪が強くなってきました。全域で大雪警報が発表されている石川県の金沢市です。たっぷりと雪が降っていまして、ざっと20cmは積もっている状況です。花壇だったんですね」21日夜から22日にかけて1回目のピークを迎える今季“最長寒波”。金沢市の午後8時時点の気温はマイナス1.4℃まで下