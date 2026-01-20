パレスチナ自治区ガザの暫定統治を監督する「平和評議会」をめぐり、イタリアが参加を見送る方針だとイタリアのメディアが報じました。平和評議会はアメリカのトランプ大統領が議長を務め、参加国が10億ドル（日本円で約1580億円）を拠出すれば恒久的メンバーの資格を得ることができるとしています。イタリアメディアは21日、イタリアがこの平和評議会への参加を見送る方針だと伝えました。フランスは既に参加を見送る方針を示して