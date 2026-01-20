アップルが世界中で展開するオンラインのフィットネスサービスが、日本でも始まりました。アップルは21日、フィットネスのサブスクリプションサービス「Apple Fitness+」の日本での利用開始を発表しました。ヨガやキックボクシングなど、12種類のワークアウトを動画で体験できます。自宅や外出先など、いつでもどこでも手軽に運動に励むことができるフィットネスアプリ。日本での市場は約4785億円で、今後は年平均で27.6％の成長が