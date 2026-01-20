２０日、パキスタン・カラチの火災現場で消火活動にあたる消防隊員。（カラチ＝新華社配信）【新華社カラチ1月21日】パキスタン南部シンド州カラチのショッピングモールで17日に火災があり、警察当局は21日、死者が60人に上ったと明らかにした。２０日、パキスタン・カラチの火災現場で救助活動を行う重機。（カラチ＝新華社配信）２０日、パキスタン・カラチの火災現場で活動する救助隊員。（カラチ＝新華社配信）２０日、パキ