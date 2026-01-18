【チューリヒ＝池田慶太】米国のトランプ大統領は２１日、スイスで開催中の世界経済フォーラム年次総会（ダボス会議）で演説し、米国が領有を目指すデンマーク自治領グリーンランドについて「この巨大な土地、巨大な氷を守り、開発できるのは米国だけだ」とし、「取得に向けた即時の交渉を求める」と述べた。「我々のテリトリー（領土）だ」とも強調した。軍事力は「必要ない。使わない」と現時点では否定した。演説ではグリー