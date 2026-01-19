石川県は大雪のピークとなっていて、全域に大雪警報が発表されています。22日朝にかけて交通障害に警戒してください。金沢では21日午後10時までの6時間に20センチの雪が降り、金沢地方気象台は午後10時6分、「顕著な大雪に関する気象情報」を発表しました。午後11時現在の積雪は、珠洲で23センチ、金沢で21センチなどとなっています。気象台は石川県内全域に大雪警報を発表し、特に加賀北部の平地では大規模な交通障害が発生するお