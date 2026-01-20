東京電力は21日、新潟県にある柏崎刈羽原発6号機を14年ぶりに再稼働しました。東京電力が運転する原発としては福島第一原発の事故後、初めてとなります。柏崎刈羽原発6号機は21日午後7時2分に原子炉の出力を調整する制御棒を引き抜き再稼働しました。東京電力が運転する原発としては福島第一原発の事故後、初めてとなります。また、東京電力によりますと21日午後8時28分、核分裂反応が連続的に起きる「臨界」に達したということで