甘酸っぱいいちごと濃厚なチョコレートの組み合わせを思う存分楽しめる「ストロベリー＆チョコレートフェア」が、ココスに登場しました。見た目も華やかなパフェから、軽やかに楽しめるケーキやアイスまで、気分やシーンに合わせて選べる全5品をラインアップ。季節限定のドリンクとのペアリングも魅力で、心ときめくスイーツタイムが叶います♡ 主役級パフェから軽やかスイーツま