気象庁によると、22日午前0時8分ごろ、福岡市博多区や佐賀県唐津市などで震度1の地震があった。震源地は福岡県北西沖で地震の規模はマグニチュード（M）3.3と推定。震源の深さは10km。地震による津波の心配はない。各地の震度は次の通り。震度1福岡県福岡東区、福岡博多区、福岡西区、春日市、宗像市、福津市、糸島市、新宮町、佐賀県唐津市