【Amazonセール：ポスターケース】 開催期間：1月21日～1月26日23時59分 【拡大画像へ】 Amazonで、ポスターケースがセール価格で販売されている。セール期間は1月21日から1月26日23時59分まで。 対象となっているのは、伸縮可能で持ち運び用のショルダーストラップが付いているタイプ。折り目を付けたくないポスターなどを