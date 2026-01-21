コンディションを整え、アジア制覇に貢献していく。U-21日本代表MF石渡ネルソンは24日のAFC U23アジアカップ決勝・中国戦を見据える。「自分個人としてもタイトルは取ったことがない。個人としても優勝したい」と力を込めた。今大会はここまで2試合に出場。グループリーグ第2節・UAE戦(○3-0)でフル出場し、20日の準決勝・韓国戦(○1-0)では終盤から出場した。「2試合にしか出ていないので。パフォーマンス事態にはまだ満足し