生田絵梨花が、初のフルアルバム『I.K.T（I Know Tomorrow）』を2026年4月22日にリリースすることを発表した。TVアニメ『本好きの下剋上 領主の養女』EDテーマ「今も、ありがとう」を含む全11曲の本作は、29歳になった生田絵梨花が“等身大の愛”をテーマに、日々の迷いや心の揺れ、それでも未来へ目をむける強い想いを丁寧に紡いだ作品だという。ピアノサウンドを軸に、生田絵梨花の澄んだ声色が魅力の楽曲達の中には、生田自身が