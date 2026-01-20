強い冬型の気圧配置に伴い、北日本から西日本の日本海側を中心に警報級の大雪が5日以上続く見込みとなり、木原官房長官は21日、官邸危機管理センターに設置した「情報連絡室」を「官邸対策室」に格上げし、被害防止に全力で取り組む考えを示しました。国土交通省と気象庁は“強い冬型の気圧配置が続き、21日から25日にかけ、北日本から西日本の日本海側を中心に大雪となり、総降雪量がかなり多くなるおそれがある”と警戒を呼びか