【ニューヨーク共同】21日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は反発し、午前10時現在は前日比325.90ドル高の4万8814.49ドルを付けた。トランプ米大統領が世界経済フォーラム（WEF）年次総会（ダボス会議）での演説で、グリーンランドの領有を実現するため「武力を行使することはない」と述べたことなどが材料視され、買い注文が先行した。