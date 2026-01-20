22日午前0時8分ごろ、福岡県、佐賀県で最大震度1を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は福岡県北西沖で、震源の深さはおよそ10km、地震の規模を示すマグニチュードは3.3と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度1を観測したのは、福岡県の福岡東区、福岡博多区、福岡西区、春日市、宗像市、福津市、糸島市、それに新宮町、佐賀県の唐津市です。【各地