ジェスチャーを理解して、自ら行動する人型ロボットが発表されました。ロボット開発のベンチャー「ドーナッツロボティクス」は人型ロボット「cinnamon 1」を発表しました。胸元のカメラなどで身ぶりによる指示や周囲の情報を分析し、自ら判断して行動するほか、言葉のやりとりもできる独自のAIが搭載されています。人型ロボット「cinnamon 1」：目の前にはたくさんの人が座っています。みなさん、こちらに注目している様子です。ス