【METAL BUILD Hi-νガンダム［METAL BUILD EXPO］】 ・CLUB TAMASHII MEMBERS オーシャンステージ以上 先着販売 応募期間：1月22日16時～1月26日23時 ・CLUB TAMASHII MEMBERS 全会員 事前抽選販売 応募期間：1月27日16時～1月29日23時 当選発表：1月30日 2026年3月 発送予定 価格：39,600円