【Amazon：ツァイス 双眼鏡】 セール期間：1月22日～2月4日23時59分 Amazonにてツァイスの双眼鏡が特別価格で販売されている。期間は2月4日23時59分まで。 対象商品には、ダハプリズム式で完全防水仕様の「Victory SF」シリーズや、ロック機構式視度補正ダイヤル付きで防水仕様の「Conquest HDX」シリーズなどがラインナップされている。 なお、セール品