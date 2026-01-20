1998（平成10）年1月22日、日本人初の宇宙遊泳をした宇宙飛行士の土井隆雄さんと社民党の土井たか子党首が永田町の社民党本部で初対面した。土井党首は日ごろの活動の重圧からか「国会も無重力になればいいのに」。土井飛行士は「地球は青く光って生きている感じ。眠る時はリラックスできていい気持ち」と話した。