【Amazon：ハイセンス 4K液晶スマートテレビ】 セール期間：1月22日～2月4日23時59分 Amazonにてハイセンスの4K液晶スマートテレビが特別価格で販売されている。期間は2月4日23時59分まで。 対象商品には、量子ドット倍速パネル搭載モデルの「65E7N」や、Mini LED PRO搭載モデル「85E80R」などがラインナップされている。 なお、セール品の売り切れ、セ&