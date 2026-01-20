アメリカのトランプ大統領は日本時間21日夜、スイスで開かれているダボス会議で演説し、領有への意欲を示すデンマーク自治領のグリーンランドについて軍事力を使うつもりはないと強調しました。トランプ大統領はグリーンランドについて地政学上、重要な場所にもかかわらず無防備な状態だと指摘したうえで「アメリカ以外にグリーンランドを防衛できる国はない」と主張しました。また、トランプ大統領はこれまでにグリーンランドをめ