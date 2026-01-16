【セトマイ】 著者：富士見倫／協力：瀬戸麻衣 連載：近代麻雀2025年7月号に読み切り、後に2026年1月号から連載開始（竹書房） セトマイ表紙 【拡大画像へ】 2025年12月、「近代麻雀」で、日本プロ麻雀連盟に所属する瀬戸麻衣プロをモデルとしたマンガ「セトマイ」の連載が開始された。 これまで「近代麻雀」では、女流プロをモデルとしたマンガがいくつか連載されている