「働くお姉さん」より須能咲良さん 【拡大画像へ】 講談社は同社のWebサイト「ヤンマガWeb」にて、「働くお姉さん」、「NEXT推しガール！」、「推しメンFile」を公開した。 「働くお姉さん」には、栄養士の資格を持つ須能咲良さんが登場。「NEXT推しガール！」では永江梨乃さん、「推しメンFile」では内藤光佑さんのグラビアが掲載されている。 「NEXT推しガール！」より永江梨乃さん 「推し