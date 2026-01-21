中国の商用宇宙開発は2025年も急速な発展を維持しました。商用目的の打ち上げは通年で50回実施され、中国での年間打ち上げ総数の54%を占めました。うち商用目的のために開発された運搬ロケットの打ち上げは25回でした。また海南商業航天発射場（海南商用打ち上げ場）の本格運用が始まり、通年で9回の打ち上げが実施されました。同打ち上げ場では完成以来、累計10回の打ち上げが行われました。これら以外の商用衛星の打ち上げは16回