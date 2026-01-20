アメリカのトランプ大統領は日本時間21日夜、スイスで開かれている世界経済フォーラム、通称ダボス会議の会場に到着し、演説を行いました。スイス・チューリヒからフジテレビ国際取材部・林英美記者が中継でお伝えします。トランプ大統領は演説で、「ヨーロッパは正しい方向に向かっていない」と批判したほか、領有を目指すデンマーク領グリーンランドについて「アメリカ以外に守れる国はない」と述べ、これまでの主張を繰り返しま