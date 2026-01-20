ＦＣ東京ＭＦ安斎颯馬（そうま、２３）がポルトガル２部のペナフィエルに半年間の期限付き移籍で加入することが２１日、決定的になった。安斎はＦＣ東京の下部組織から青森山田高―早大を経て、２４年にプロ契約。昨季は３０試合に出場して２得点だった。攻撃的ＭＦやサイドバックもこなせる選手で、器用さと正確な技術が持ち味。今年に入り、１月４日にチーム活動からの離脱が発表されていた。かねて海外志向を持ち、クラブが挑