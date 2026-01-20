ABEMAの恋愛リアリティーショー『ラブキャッチャージャパン2』で注目を集めた俳優の谷口彩菜が、22日発売の『週刊ヤングジャンプ』8号（集英社）のセンターグラビアに初登場する。【写真】美ボディ！初めての水着グラビアを披露した谷口彩菜誌面では、自身初となる水着グラビアに挑戦。青色の水着や鮮やかな花柄の水着に身を包み、美しいスタイルとともに、チャームポイントであるキュートナエクボを披露している。巻頭グラ