東京・江戸川区の区立中学校の男性教員が女子生徒とSNSなどで私的なやりとりを行い、試験問題を漏えいしていたことがわかりました。東京・江戸川区の教育委員会はきょう（21日）、区立中学の男性教員が、この中学に通う3年生の女子生徒とSNSなどで私的なやりとりをしていたことを明らかにしました。教員は、今年度の2学期の中間テストと期末テストの社会科の問題の一部を女子生徒に教えていたということです。男性教員は、試験問題