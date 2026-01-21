熊本県の阿蘇中岳の火口で大破した遊覧ヘリコプターが見つかった事故。21日夜、ヘリの運航会社が会見を開きました。ヘリの運航会社 匠航空森岡匠 社長「何が起こったのか、本当に私も知りたい。厳しい状況だと認識しているものの、（生存に）一縷の望みにかけたい」20日、熊本県の阿蘇中岳の火口で行方不明だった遊覧ヘリコプターの一部が見つかった事故。ヘリコプターには64歳の男性パイロットと、台湾出身の男女2人