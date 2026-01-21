新潟県にある柏崎刈羽原発6号機が、福島第一原発事故後、東京電力の原発として初めて再稼働しました。柏崎刈羽原発6号機では、燃料の核分裂反応を抑える制御棒に関する警報システムに不具合が見つかり再稼働が延期されていました。東京電力はシステムを修正し、全ての制御棒について警報が正常に作動することを確認した上で、21日に原子力規制委員会に説明しました。そして、原子炉の起動を認める「試験使用承認書」の交付を受けて