スイス東部での世界経済フォーラム（WEF）年次総会（ダボス会議）で演説する＝トランプ大統領＝21日、ダボス（ロイター＝共同）【ダボス共同】トランプ米大統領は21日、スイス東部ダボスでの世界経済フォーラム（WEF）年次総会（ダボス会議）で演説し、デンマーク自治領グリーンランドは戦略的要衝にあり「われわれの領土だ。米国の国家安全保障上の核心的利益だ」と主張した。領有実現に「武力は行使しない」と述べた上でデンマ