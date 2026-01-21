男子シングルスで前回初優勝した１８歳の松島輝空（そら、木下グループ）が会場で記者会見し、シングルスで史上２人目の高校生連覇への決意を語った。スーパーシード選手として２２日の４回戦から登場する。「今年は実力がついてきて、（連覇）できる力があると思っている。しっかりと２連覇を目指したい。いい準備ができているので、あとは自分の力を出すだけ」と言葉に力を込めた。高校２年生だった昨年大会では、準決勝で五