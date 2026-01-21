衆議院選挙に向けて立憲民主党と公明党が結成した新党「中道改革連合」の幹事長に、立憲と公明から1人ずつ共同で就任する方針が固まりました。関係者によると「中道」の幹事長は立憲・公明両党の間の調整を図るために2人体制とし、立憲の安住幹事長、公明の中野幹事長代行が就任します。立憲民主党・安住幹事長：大きな政党になるのと、立憲民主党と公明党の参議院・地方組織残るので、2人でないとなかなか意思疎通うまくいかない