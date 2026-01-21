秦嶺山脈南麓の山深い場所にある甘粛省隴南市両当県は常住人口がわずか3万人ほどで、その大部分が市街地に集中している。同県は住民の移動をより便利にするため、2025年12月1日から、政府によるサービス委託方式によって、市街地のバスを無料で利用できる民生支援政策を打ち出した。新華網が伝えた。このバスは、通常路線3本と観光専用路線1本によって、市街地の小中学校5校、病院4軒、住民小区（コミュニティー）十数カ所、さらに