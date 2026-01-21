きょうの為替市場、海外市場に入ってドル安の動きが優勢となっていたが、ＮＹ時間に入ってトランプ大統領のダボス会議でのスピーチが始まると、ドルは買い戻しが出ている。ドル円は１５７円台に値を落としていたが、１５８円付近に戻す展開。 トランプ大統領は「グリーンランド取得巡り即時の交渉を求める。ＮＡＴＯ加盟国は自国領土を守る義務がある」と述べていた。「グリーンランド取得に過剰な武力行