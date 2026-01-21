U-21日本代表は21日、サウジアラビアのジッダでトレーニングを行った。20日のAFC U23アジアカップ準決勝ではU-23韓国代表に1-0で勝利。24年大会に続く2連覇を目指し、24日の決勝で中国と対戦する。試合翌日の21日は、出場時間が長い選手らがホテルで調整を実施。韓国戦で出場時間が短かったMF石渡ネルソン(C大阪)と、出場がなかった選手6人は練習場で約1時間程度トレーニングを行った。準決勝で韓国を破った日本は、中3日で