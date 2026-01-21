FC東京は21日、FWエヴェルトン・ガウディーノ(28)がミラソウ(ブラジル)に期限付き移籍することを発表した。契約期間は2026年12月31日までとなる。ブラジル出身の同選手は、2024年8月にグレミオ(ブラジル)からFC東京へ期限付き移籍し、翌2025年に完全移籍した。2025シーズンはJ1リーグ戦6試合、ルヴァンカップ1試合、天皇杯1試合に出場。今月4日、契約交渉中のため5日始動のチーム活動に参加しないことが発表されていた。以下、