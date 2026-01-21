警察車両の赤色灯宮城県警岩沼署は21日、生まれて間もない男児の遺体を駐車場に埋めたとして、死体遺棄の疑いで、母親とみられるパート従業員渡辺智華容疑者（23）＝同県名取市＝を逮捕した。逮捕容疑は昨年10月上旬ごろ、名取市内の駐車場で、男児を土の中に埋めた疑い。「産んだ後に埋めた」との趣旨の供述をしている。昨年12月18日朝、容疑者宅に近い認定こども園の駐車場で、通行人が衣服を身に着けていないこの男児の遺