【ジュネーブ共同】国際オリンピック委員会（IOC）のコベントリー会長は21日、2月のミラノ・コルティナ冬季五輪に向けてオンラインで記者会見し、開会式に出席する米国のバンス副大統領と「会うことを楽しみにしている」と語った。2028年ロサンゼルス夏季五輪を控える米政府は39カ国に対する入国禁止・制限の措置を表明し、IOC側の対応が注目されている。コベントリー氏は開幕が迫るミラノ・コルティナ大会に関し「（現地の）