「プロレス・スターダム」（２１日、後楽園ホール）旗揚げ１５周年記念大会で、元グラビアアイドルで元女子プロレスラーのタレント、愛川ゆず季（４２）が限定復帰した。新婚のなつぽい（３０）、スターライト・キッドと組み、セミの６人タッグマッチで若手トリオと対戦。ゆずポンキック、かかと落としなどブランクを感じさせない得意技を披露し、同じ元グラビア出身の姫ゆりあ（２６）をタイガースープレックスで撃破した。