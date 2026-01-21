バンダイスピリッツは、1982年にテレビ放送された『戦闘メカ ザブングル』より「SMP [SHOKUGAN MODELING PROJECT] 戦闘メカ ザブングル ザブングル＆ウォーカーギャリアセット」(7,920円)をプレミアムバンダイ限定で発売した。2026年6月発送予定。スーパーミニプラ「戦闘メカ ザブングル」より、2大ウォーカーマシンがセットでSMPシリーズに登場。製品素材や配色箇所を見直し、さらに実験動画『BLUE GALE XABUNGLE SIDE R』で装備