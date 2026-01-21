１９６０年代人気を博した男性ボーカルスグループ「スリーファンキーズ」の元リーダーで、司会者としても活躍した長沢純（ながさわ・じゅん、本名毅＝つよし）さんが１５日午前、脳出血のため、都内の自宅で死去した。８４歳だった。所属事務所が２１日、発表した。長沢さんは、アイドルグループの先駆けとして日本の音楽・芸能界に大きな足跡を残した。その後も歌手、司会者、俳優として長年にわたり活動を続けた。所属事務