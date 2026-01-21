音楽朗読劇『VOICARION10周年記念公演』の製作発表会見が行われ、原作・脚本・演出の藤沢文翁さんに加え、山寺宏一さん（64）、浪川大輔さん、山口勝平さんら豪華13人のキャストたちが登場しました。『VOICARION』は、役者がマイクの前に立ち台本を持って演じる、朗読スタイルの舞台シリーズで、2016年に日比谷・シアタークリエにて初演の幕を開けました。シリーズ10周年を記念した今回の公演では、これまでに上演した全9作品の