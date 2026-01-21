高市総理は21日、福島県の内堀知事らと面会し、福島の特産品「あんぽ柿」を贈られ、試食しました。高市総理は福島の復興に向け、農業を支援していく考えを伝えたということです。高市総理「すごいとろーっとして、濃厚な甘みですね。柔らかいですね。おいしすぎます」高市総理は21日、官邸を訪れた福島県の内堀知事らと面会し、特産品で、いまが旬の「あんぽ柿」を贈られると、その場で試食しました。あんぽ柿にはビタミンAやビタ