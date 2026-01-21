「第52回ブルーバードカップ」（Jpn3）は21日、船橋競馬場で行われた。JRAのフィンガー（牡3＝田中博、父ガンランナー）が直線での激しい競り合いを制し、重賞初制覇を飾った。当レースの売得金は9億7246万5100円。過去最高だった昨年のブルーバードCの売得金8億8204万4100円を上回り、レコードを記録した。