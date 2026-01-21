気象台は、午後11時16分に、大雪警報を福井市、敦賀市、小浜市、鯖江市、あわら市、越前市、坂井市、永平寺町、池田町、南越前町、越前町、美浜町、高浜町、おおい町、若狭町に発表しました。【警報エリアを確認】【大雪警報】福井県・福井市、敦賀市、小浜市、鯖江市、あわら市、越前市などに発表 21日23:16時点嶺北では22日未明から22日夕方まで、嶺南では22日明け方から22日夕方まで、大雪に警戒してください。【警報（発表中）