気象台は、午後11時13分に、大雪警報を飯山市、小谷村、木島平村、野沢温泉村、栄村に発表しました。【警報エリアを確認】【大雪警報】長野県・飯山市、小谷村、木島平村、野沢温泉村、栄村に発表 21日23:13時点北部では、22日昼前まで大雪に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■長野市□なだれ注意報23日にかけて注意■乗鞍上高地□なだれ注意報23日にかけて注意■中野市□なだれ注意報23日にかけて注意■大町市