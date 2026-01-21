【ニューヨーク共同】21日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午前8時40分現在、前日比26銭円高ドル安の1ドル＝157円84〜94銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.1727〜37ドル、185円20〜30銭。グリーンランドを巡る米欧の緊張感の高まりを背景に、相対的に安全資産とされる円を買う動きがやや優勢だった。